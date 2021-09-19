У «титушок», которым вчера, 18 сентября, днепряне не дали сорвать «Kulish Fest», была при себе оружие - пистолеты, кастеты и ножи.

Об этом сообщает «5 канал» со ссылкой на организатора фестиваля, известного волонтера, музыканта, лидера группы «Широкий лан» Святослава Бойко.

На видео, которое обнародовал YouTube-канал «Пороховница», также видно, как один из парней, копаясь в сумке, «засветил» пистолет.

Очевидцам также удалось зафиксировать автомобили организаторов «титушок», которые подстрекали молодых быть более активными. Поскольку в парке собралось много ветеранов войны в Донбассе, «титушки» не решились на массовую провокацию и ограничились несколькими агрессивными выпадами.

— Это был наш традиционный «Kulish Fest», семейный праздник. Собралось много днепрян. Это было в парке «Зеленый гай». Я варил кашу, было также несколько казацких паланок, которые также варили кулеш. Такими мерами мы стараемся объединить патриотов, показать, что нас много, — рассказал Святослав Бойко.

По его словам, неизвестные молодые сначала наблюдали за людьми, кричали «Зеленский молодец!», нецензурно ругались.

— У них было оружие. Были зафиксированы в них и пистолеты, и кастеты. Эти все «молодые люди», которые стояли такой организованной кучкой, когда их спрашивали, кто они и откуда, многие из них говорили, что они из Запорожья. Некоторые говорили, что они из Кривого Рога, — говорит Святослав Бойко. — Мне лично известно, что они спрашивали дорогу, идя к «Зеленому гаю». Они не знали, где центральный вход. Очередная попытка испортить праздник, испортить общение провалилась. Они никак повлияли на посол кулеша. Традиционно, Петр Алексеевич мой кулеш солил. И буквально за 15 минут весь котел, 70 литров счастью, разошелся, — рассказал волонтер.

Как сообщалось, более сотни молодых людей спортивного телосложения, которых называют «титушки», пытались устроить провокацию во время проведения в Днепре «Кулиш-Феста».