Более сотни молодых людей спортивного телосложения, которых называют «титушки», пытались устроить провокацию во время проведения в Днепре Кулиш-Феста.

Об этом пишет Главком.

Фестиваль состоялся в парке «Зеленая роща», где собрались около тысячи человек. Среди них — активисты, волонтеры и ветераны АТО, туда же прибыл и экс-президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко.

На мероприятии было немало семей с детьми. «Титушки», организованно прибывшие в парк, громко выкрикивали «Зеленский молодец», нецензурно ругались в адрес «Евросолидарности» и Петра Порошенко.

Возмущенные днепряне оттеснили их, нескольких пришлось скрутить. Видео из парка также опубликовала молодежная активистка Динара Габибуллаева. На нем видно, что один из провокаторов пьян.

По словам местных, парни не очень хорошо ориентировались в Днепре, их организовано привезли из Кривого Рога и Запорожья. Эту информацию также подтвердила полиция. Перед провокацией в парке «титушек» также видели возле офиса партии «Европейская Солидарность», где они выкрикивали нецензурные оскорбления в адрес партии.

— Нас не остановят никакие провокации Банковой, которая нас боится, — прокомментировал Петр Порошенко.

По данным местных источников, приезд дебоширов в Днепр организовали по заказу властей. В частности, по организации может стоять народный депутат от «слуг» Максим Бужанский. Среди «титушек» также заметили человека, похожего на помощника спикера украинского делагации в ТКГ Алексея Арестовича.

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