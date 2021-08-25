Россия сознательно срывает работу гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

Россияне заявили о привлечение к переговорам Майи Пироговой, осужденной в Украине за терроризм.

— Российская делегация менее чем за сутки до начала заседания сделала техническое сообщение о привлечении к работе гуманитарной подгруппы ТКГ гражданки Украины Майи Юрьевны Пироговой, осужденной в Украине за терроризм. Украинская делегация рассматривает это как сознательную попытку сорвать консультации, особенно учитывая предыдущий опыт блокирования российской делегацией работы политической подгруппы именно таким образом, — говорится в сообщении.

В украинской делегации в очередной раз подчеркнули, что не проводят консультации с лицами, осужденными за терроризм. В пресс-службе отметили, что таким образом российская делегация пытается переложить свою ответственность за последовательный срыв решения гуманитарных вопросов, например, обмен лицами, удерживаемыми в связи с конфликтом, разблокирование работы КПВВ с российской стороны и тому подобное.

— Украинская делегация отмечает — эти попытки напрасны. Мы призываем российских представителей вернуться к запланированным трехсторонним консультациям, — заявили в украинской делегации.

Отметим, что россияне пытаются привлечь Пирогову к переговорам ТКГ уже не впервые. Например, 6 июля, член украинской делегации Сергей Гармаш сообщил о том, что консультации в политической подгруппе ТКГ в очередной раз не состоялось из-за присутствия все той же Пироговой.

Как известно, первый саммит Крымской платформы состоялся 23 августа в Киеве.

В нем приняли участие представители 46 государств, НАТО, ЕС, Совета Европы и ГУАМ. По итогам саммита они подписали Декларацию, закрепив статус Крымской платформы как консультационно-координационного формата деоккупации полуострова. Подписанты согласились с необходимостью усиления давления на Россию, в том числе санкционного.