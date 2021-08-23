Представительства Крымской платформы, которые будут работать для деоккупации Автономной Республики Крым, будут действовать не только в Украине, но и в ряде других государств.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Интер, сообщается на сайте президента.
— Крымская платформа будет существовать не только в Киеве. В Киеве будет центральный офис, а во многих странах, где есть подписанты — там будут открываться те или иные направления, связанные с деоккупацией Крыма, — сказал Владимир Зеленский.
По словам главы государства, декларацию по результатам учредительного саммита Крымской платформы должны подписать 45 стран, однако, отметил он, документ является открытым, поэтому другие государства тоже смогут присоединиться к этой декларации.
— Уверен на сто процентов, будут присоединяться, — сказал Владимир Зеленский и добавил, что есть страны, которые не могут поддержать эту платформу по разным причинам, политическим или экономическим, в том числе и из-за давления России.
В понедельник, 23 августа, в столице Украины состоится учредительный саммит Крымской платформы — международного координационного механизма по деоккупации Крыма.
Участие в новом формате подтвердили 45 государств и международные организации.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Беседа была инициирована турецкой стороной.
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Представительства Крымской платформы, которые будут работать для деоккупации Автономной Республики Крым, будут действовать не только в Украине, но и в ряде других государств.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Интер, сообщается на сайте президента.
— Крымская платформа будет существовать не только в Киеве. В Киеве будет центральный офис, а во многих странах, где есть подписанты — там будут открываться те или иные направления, связанные с деоккупацией Крыма, — сказал Владимир Зеленский.
По словам главы государства, декларацию по результатам учредительного саммита Крымской платформы должны подписать 45 стран, однако, отметил он, документ является открытым, поэтому другие государства тоже смогут присоединиться к этой декларации.
— Уверен на сто процентов, будут присоединяться, — сказал Владимир Зеленский и добавил, что есть страны, которые не могут поддержать эту платформу по разным причинам, политическим или экономическим, в том числе и из-за давления России.
В понедельник, 23 августа, в столице Украины состоится учредительный саммит Крымской платформы — международного координационного механизма по деоккупации Крыма.
Участие в новом формате подтвердили 45 государств и международные организации.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Беседа была инициирована турецкой стороной.