Представительства Крымской платформы, которые будут работать для деоккупации Автономной Республики Крым, будут действовать не только в Украине, но и в ряде других государств.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Интер, сообщается на сайте президента.

— Крымская платформа будет существовать не только в Киеве. В Киеве будет центральный офис, а во многих странах, где есть подписанты — там будут открываться те или иные направления, связанные с деоккупацией Крыма, — сказал Владимир Зеленский.

По словам главы государства, декларацию по результатам учредительного саммита Крымской платформы должны подписать 45 стран, однако, отметил он, документ является открытым, поэтому другие государства тоже смогут присоединиться к этой декларации.

— Уверен на сто процентов, будут присоединяться, — сказал Владимир Зеленский и добавил, что есть страны, которые не могут поддержать эту платформу по разным причинам, политическим или экономическим, в том числе и из-за давления России.

В понедельник, 23 августа, в столице Украины состоится учредительный саммит Крымской платформы — международного координационного механизма по деоккупации Крыма.

Участие в новом формате подтвердили 45 государств и международные организации.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Беседа была инициирована турецкой стороной.