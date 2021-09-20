За минувшие сутки, 19 сентября, российские наемники на Донбассе 8 раз нарушили режим тишины. Военнослужащий ВСУ получил осколочное ранение.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Воину оказали неотложную медицинскую помощь и эвакуировали в госпиталь. Состояние его здоровья — удовлетворительное.
В частности, Новозвановку враг обстреливал трижды, применяя станковые противотанковые гранатометы и минометы калибра 82 мм.
Вблизи Майорска российские оккупанты стреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, пытаясь спровоцировать ответ украинских военных.
В направлении Луганского и Новолуганского враг стрелял из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
У Орехово наемники использовали автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.
Кроме того, в Донецкой области зафиксировали вражеский беспилотник типа «Квадрокоптер». С его помощью российско-оккупационные войска сбросили осколочную гранату ВОГ-17 вблизи Талаковки.
Напомним, 18 сентября в районе проведения ООС было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня.
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За минувшие сутки, 19 сентября, российские наемники на Донбассе 8 раз нарушили режим тишины. Военнослужащий ВСУ получил осколочное ранение.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Воину оказали неотложную медицинскую помощь и эвакуировали в госпиталь. Состояние его здоровья — удовлетворительное.
В частности, Новозвановку враг обстреливал трижды, применяя станковые противотанковые гранатометы и минометы калибра 82 мм.
Вблизи Майорска российские оккупанты стреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, пытаясь спровоцировать ответ украинских военных.
В направлении Луганского и Новолуганского враг стрелял из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
У Орехово наемники использовали автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.
Кроме того, в Донецкой области зафиксировали вражеский беспилотник типа «Квадрокоптер». С его помощью российско-оккупационные войска сбросили осколочную гранату ВОГ-17 вблизи Талаковки.
Напомним, 18 сентября в районе проведения ООС было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня.