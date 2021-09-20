Вечером в воскресенье, 19 сентября, вспыхнул пожар в школе города Чугуев Харьковской области. Спасатели ликвидировали огонь, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.
Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Сообщение о пожаре поступило 19 сентября в 19:28, в 22:02 пожар локализировали, а в 6:30 20 сентября ликвидировали.
Тушение осложнялось распространением огня по пустотам крыши и возникновением прогаров, т.к. после ремонта крыша имела двухслойное покрытие.
Как сообщают спасатели, огонь уничтожил крышу площадью 500 м2, и повредил помещение спортзала.
К тушению привлекалось 56 человек и 14 единиц техники. Причины пожара пока выясняются.
Напомним, весной на территории общеобразовательной школы в селе Ивановка Очаковского взорвался твердотопливный котел.
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Вечером в воскресенье, 19 сентября, вспыхнул пожар в школе города Чугуев Харьковской области. Спасатели ликвидировали огонь, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.
Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Сообщение о пожаре поступило 19 сентября в 19:28, в 22:02 пожар локализировали, а в 6:30 20 сентября ликвидировали.
Тушение осложнялось распространением огня по пустотам крыши и возникновением прогаров, т.к. после ремонта крыша имела двухслойное покрытие.
Как сообщают спасатели, огонь уничтожил крышу площадью 500 м2, и повредил помещение спортзала.
К тушению привлекалось 56 человек и 14 единиц техники. Причины пожара пока выясняются.
Напомним, весной на территории общеобразовательной школы в селе Ивановка Очаковского взорвался твердотопливный котел.