Вечером в воскресенье, 19 сентября, вспыхнул пожар в школе города Чугуев Харьковской области. Спасатели ликвидировали огонь, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре поступило 19 сентября в 19:28, в 22:02 пожар локализировали, а в 6:30 20 сентября ликвидировали.

Тушение осложнялось распространением огня по пустотам крыши и возникновением прогаров, т.к. после ремонта крыша имела двухслойное покрытие.

Как сообщают спасатели, огонь уничтожил крышу площадью 500 м2, и повредил помещение спортзала.

К тушению привлекалось 56 человек и 14 единиц техники. Причины пожара пока выясняются.

Напомним, весной на территории общеобразовательной школы в селе Ивановка Очаковского взорвался твердотопливный котел.