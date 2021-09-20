Извержение вулкана началось на испанском острове Пальма, входящем в Канарский архипелаг и расположенном в Атлантическом океане.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на западные СМИ.

Над одной из точек вулканической гряды Кумбре-Вьеха на острове замечены клубы черного и белого дыма.

До извержения на острове, где проживают около 85 тысяч человек, примерно неделю отмечалось повышение сейсмической активности.

Ранее в воскресенье власти в качестве меры предосторожности начали эвакуацию маломобильных лиц, проживающих в деревнях вблизи от эпицентра сейсмической активности. Экстренные службы получили указание быть готовым в случае необходимости эвакуировать порядка 1 тыс. человек.

Предыдущий раз извержение в районе острова произошло в 1971 году — тогда извергался вулкан Тенегия.

Напомним, в этом году на итальянском острове Сицилия вечером во вторник, 16 февраля, проснулся вулкан Этна. Из-за этого международный аэропорт Катании приостановил свою работу.