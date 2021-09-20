Мужчина, подозреваемый в стрельбе по прохожих из отвесной винтовки на Елисейских полях в Париже, был арестован и взят под стражу в воскресенье, 19 сентября.
Об этом сообщают Факты.ICTV.
По данным BFMTV, он гражданин России 1988 года рождения. В результате стрельбы четыре человека пострадали.
В ночь с субботы на воскресенье он выстрелил в человека, который ехал на скутере, что увидел один из прохожих и рассказал об этом полиции.
Таким образом экипажи парижской полиции смогли опознать подозреваемого и арестовать его дома в восьмом округе Парижа. Пока неизвестно, что стало причиной стрельбы.
Напомним, вечером 17 сентября в Черновцах произошла стрельба – огонь открыли по автомобилю, в котором были дети.
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Мужчина, подозреваемый в стрельбе по прохожих из отвесной винтовки на Елисейских полях в Париже, был арестован и взят под стражу в воскресенье, 19 сентября.
Об этом сообщают Факты.ICTV.
По данным BFMTV, он гражданин России 1988 года рождения. В результате стрельбы четыре человека пострадали.
В ночь с субботы на воскресенье он выстрелил в человека, который ехал на скутере, что увидел один из прохожих и рассказал об этом полиции.
Таким образом экипажи парижской полиции смогли опознать подозреваемого и арестовать его дома в восьмом округе Парижа. Пока неизвестно, что стало причиной стрельбы.
Напомним, вечером 17 сентября в Черновцах произошла стрельба – огонь открыли по автомобилю, в котором были дети.