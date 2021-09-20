В Николаеве по подозрению в получении 14,5 тысяч гривен взятки задержали главного инспектора отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области — он обещал не штрафовать владельца магазина за нарушения правил противопожарной безопасности.

Об этом сообщили в Теруправлении ГБР в Николаеве.

При этом он пытался скрыться от правоохранителей, однако после погони его все же задержали, а деньги изъяли.

Следователи выяснили, что инспектор обещал владельцу магазина непродовольственных товаров за деньги помочь «правильно заполнить и ускорить получение противопожарной декларации, которую предприниматель должен оформить еще до начала работы».

В итоге ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с правом внесения залога в размере 142 тысячи 740 гривен.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Ранее начальника Летной академии задержали на взятке.

До этого сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области задержали замначальника отделения криминальной полиции Центрального отдела полиции за вымогательство взятки в размере 20 тысяч гривен.