Вечером в субботу в Смеле Черкасской области на пешеходном переходе девушку сбил автомобиль. Местные СМИ пишут, что за рулем сидел мужчина с внешностью депутата горсовета Александра Пархоменко от партии «За будущее».
Об этом пишет региональная пресса.
Тест показал, что водитель был сильно пьян, а местные жители сообщают, что он пытался откупиться от внимания полиции, настойчиво предлагая деньги.
На сайте Черкасского ГУ Нацполиции информации об этом событии не прослеживается.
Напомним, в Николаеве машина сбила супругу депутата облсовета, переходившую дорогу с ребенком.
Вечером в субботу в Смеле Черкасской области на пешеходном переходе девушку сбил автомобиль. Местные СМИ пишут, что за рулем сидел мужчина с внешностью депутата горсовета Александра Пархоменко от партии «За будущее».
Об этом пишет региональная пресса.
Тест показал, что водитель был сильно пьян, а местные жители сообщают, что он пытался откупиться от внимания полиции, настойчиво предлагая деньги.
На сайте Черкасского ГУ Нацполиции информации об этом событии не прослеживается.
Напомним, в Николаеве машина сбила супругу депутата облсовета, переходившую дорогу с ребенком.