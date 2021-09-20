Вечером в субботу в Смеле Черкасской области на пешеходном переходе девушку сбил автомобиль. Местные СМИ пишут, что за рулем сидел мужчина с внешностью депутата горсовета Александра Пархоменко от партии «За будущее».

Об этом пишет региональная пресса.

Тест показал, что водитель был сильно пьян, а местные жители сообщают, что он пытался откупиться от внимания полиции, настойчиво предлагая деньги.

На сайте Черкасского ГУ Нацполиции информации об этом событии не прослеживается.

Напомним, в Николаеве машина сбила супругу депутата облсовета, переходившую дорогу с ребенком.