Вчера вечером, 19 сентября, вблизи села Марьевка Баштанского района Николаевской области загорелась автоцистерна DAF, которая везла подсолнечное масло.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Николаевской области.

Спасателям помимо тушения пожара пришлось предпринимать меры по охлаждению резервуара с подсолнечным маслом. Огонь охватил площадь 8 м и практически уничтожил кабину автоцистерны.

Напомним, 7 февраля, в Николаеве во время движения загорелся грузовой автомобиль КамАЗ. Спасатели вовремя потушили огонь на площади 6 квадратных метров в 17:37, не допустив полного уничтожения грузовика.