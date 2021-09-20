В России 18-летний Тимур Бекмансуров, который устроил стрельбу в Пермском государственном университете, жив, он в реанимации в тяжелом состоянии.
Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на Следственный комитет РФ.
Изначально, в университете официально сообщили, что преступник скончался после ранения во время задержания. Данную информацию подтвердил и губернатор Пермского края.
Однако, по последним данным, Бекмансуров еще жив и находится в тяжелом состоянии.
Как пишет Telegram-канал Mash, пермский стрелок «находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии».
— По нашим данным, у него огнестрельные ранения груди и конечностей. Сейчас он без сознания на ИВЛ, – отмечается в сообщении.
Утром 20 сентября в России в Пермском государственном университете произошла стрельба.
Видео 18+
В результате стрельбы пострадали 27 человек, из них восемь погибли.
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В России 18-летний Тимур Бекмансуров, который устроил стрельбу в Пермском государственном университете, жив, он в реанимации в тяжелом состоянии.
Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на Следственный комитет РФ.
Изначально, в университете официально сообщили, что преступник скончался после ранения во время задержания. Данную информацию подтвердил и губернатор Пермского края.
Однако, по последним данным, Бекмансуров еще жив и находится в тяжелом состоянии.
Как пишет Telegram-канал Mash, пермский стрелок «находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии».
— По нашим данным, у него огнестрельные ранения груди и конечностей. Сейчас он без сознания на ИВЛ, – отмечается в сообщении.
Утром 20 сентября в России в Пермском государственном университете произошла стрельба.
Видео 18+
В результате стрельбы пострадали 27 человек, из них восемь погибли.