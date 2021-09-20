В Днепропетровской области задержали фермеров, у которых в рабах на 500 гектарах земли трудились 60 человек.

Как сообщили в полиции, людям сулили привлекательную зарплату, а по факту селили согласившихся в бараках для скота и выплачивали мизерную сумму.

Злоумышленники заставляли подневольных работать на полях и собирать урожай.

Из ужасающих условий было освобождено 60 человек, «фермерами-рабовладельцами» оказались двое мужчин и женщина.

Во время обысков помещений правоохранители нашли оружие, деньги, три автомобиля и отобранные у чернорабочих документы.

На трех злоумышленников открыли сразу несколько статей за работорговлю и хранение боеприпасов.

Напомним, агрофирма в Днепропетровской области содержала 120 человек в трудовом рабстве.