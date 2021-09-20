В казахстанской Алма-Ате мужчина устроил стрельбу по судебным приставам, выселявшим его из дома по решению суда. Жертвами вспышки насилия стали 5 человек.

Об этом передает Tengrinnews.

Пули скосили и двух офицеров полиции, погибли капитан и майор на службе.

— Пять человек, в том числе двое полицейских, находившиеся при исполнении своих обязанностей, получили смертельные огнестрельные ранения и скончались, — передает портал.

Стрелка задержали, проводится следственное разбирательство.

Напомним, в 2018 году в Латвии случилось громкое убийство судебного пристава и адвоката Мартиньша Бункуса. Киллера нашли в этом году, он скрывался в Киеве.