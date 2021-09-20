Вчера, 19 сентября, в микрорайоне Терновка в Николаеве случилось смертельное ДТП с автомобилем «Москвич».

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Спасателей уведомили об аварии в 17:55. Она случилась по улице 116 Дивизии, вблизи садово-виноградного общества «Пруды». По приезду выяснилось, что из-за съезда в кювет автомобиль «Москвич» перевернулся на крышу, и элементами конструкции транспортного средства в салоне зажало водителя.

С помощью электрического аварийно-спасательного оборудования сотрудники ГСЧС

деблокировали тело мужчины 1961 года рождения и передали тело для судебно-медицинской экспертизы. Причины и обстоятельства аварии выясняли правоохранители.

Напомним, сегодня, 20 сентября, на улице Пушкинской в Николаеве произошла авария с участием автомобиля Nissan и нового троллейбуса, который сегодня впервые вышел на маршрут.