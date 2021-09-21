Две семьи с детьми из Афганистана, всего 10 человек, незаконно пересекли украинско-польскую границу. Они хотели попасть в Западную Европу, были на ногах сутки, замерзли и проголодались.

Об этом пишет Gazeta Wyborcza.

Польские пограничники задержали 10 афганцев. Это были две афганские семьи с детьми от 12 до 16 лет. Они пересекли границу из Украины в Польшу пешком. Экспедиция из Украины длилась в общей сложности более 24 часов и вела через сложную местность предгорья Бещад. Они были арестованы в окрестностях Квасенины.

Пресс-секретарь пограничной службы майор Эльжбета Пикор заявила, что погода испортилась, температура воздуха упала до 5 градусов по Цельсию, дул холодный ветер и шел дождь.

В следствие тяжелой дороги одна из женщин почувствовала себя плохо, на место была вызвана скорая помощь и ей оказали медицинскую помощь. Иностранцев доставили на пограничный пост, где им раздали горячие напитки и обед.

Напомним, в пункте пропуска Порубное на границе с Румынией украинские пограничники обнаружили 16-летнего иностранца на запасном колесе под прицепом грузового автомобиля.