В инфекционное отделение Новоодесской многопрофильной больницы госпитализированы 7 детей после празднования Дня здоровья, который проводился 14 сентября у родника на окраине города. Состояние одного ребенка потребовало госпитализации в городскую детскую больницу №2 Николаева. Еще 5 учеников получают амбулаторное лечение.

Всего в мероприятии участвовали 158 детей и 14 учителей. При этом все они пили воду из источника. Питались отдельно, еду каждый брал с собой, сообщают «Николаевские новости».

— Первые признаки недомогания появились 16 сентября (повышение температуры тела, многократный жидкий стул, рвота, понос), — пишет издание.

С 17 сентября работу гимназии, где произошла вспышка заболевания, временно приостановили.

По состоянию на 20 сентября общее количество больных составляет 13 человек.

— Обследованы вирусологически ротавирусной инфекцией 7 больных из инфекционного отделения Новоодесского многопрофильной больницы. 19 сентября проведено исследование методом ПЦР, все 7 результатов положительные. Также обследован методом экспресс-теста больного из городской детской больницы №2 Николаева, результат положительный, — сообщили в Николаевском областном центре контроля и профилактики болезней минздрава.

20 сентября взяты пробы воды из родника, из которого пили дети. На сегодня новых случаев заболевания не выявлено.

Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировали 5159 новых случаев коронавируса, на Николаевщине — 61, 3 николаевца умерли от болезни.