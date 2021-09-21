В Украине за минувшие сутки зафиксировали 5159 новых случаев коронавируса, на Николаевщине — 61, 3 николаевца умерли от болезни.
Больше всего случаев выявили во Львовской, Харьковской и Днепропетровской областях сообщил пресс-центр Минздрава.
Так, за вчера госпитализировали в Украине 1086 человек; умерли 137 человека и выздоровели — 2156.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (518), Харьковской (486), Днепропетровской (422), Одесской (419) областях и Киеве (399).
За сутки протестировали методом ПЦР — 30563 человек, ИФА — 7718, а экспресс-тестами — 25692 человека.
Директор Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней (ЦИЗ) Светлана Федорова отмечает увеличение количества пациентов, больных коронавирусом.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области превышен допустимый уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19. Также превышено и допустимое количество госпитализаций с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрением на болезнь за последние 7 дней.
Напомним, что «желтая» зона адаптивного карантина в Украине возможно будет действовать с 22 сентября. Завтра соответствующий вопрос рассмотрит Государственная комиссия по вопросам техногенной-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
Также Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 декабря текущего года, также в стране продлили режим чрезвычайной ситуации до конца 2021 года.
В Украине за минувшие сутки зафиксировали 5159 новых случаев коронавируса, на Николаевщине — 61, 3 николаевца умерли от болезни.
Больше всего случаев выявили во Львовской, Харьковской и Днепропетровской областях сообщил пресс-центр Минздрава.
Так, за вчера госпитализировали в Украине 1086 человек; умерли 137 человека и выздоровели — 2156.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (518), Харьковской (486), Днепропетровской (422), Одесской (419) областях и Киеве (399).
За сутки протестировали методом ПЦР — 30563 человек, ИФА — 7718, а экспресс-тестами — 25692 человека.
Директор Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней (ЦИЗ) Светлана Федорова отмечает увеличение количества пациентов, больных коронавирусом.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области превышен допустимый уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19. Также превышено и допустимое количество госпитализаций с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрением на болезнь за последние 7 дней.
Напомним, что «желтая» зона адаптивного карантина в Украине возможно будет действовать с 22 сентября. Завтра соответствующий вопрос рассмотрит Государственная комиссия по вопросам техногенной-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
Также Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 декабря текущего года, также в стране продлили режим чрезвычайной ситуации до конца 2021 года.