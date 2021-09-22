Сотрудники индийской разведки по борьбе с контрабандой изъяли почти три тонны героина на сумму около 2,7 миллиарда долларов в порту в штате Гуджарат.

Об этом сообщает ВВС.

По словам чиновников, судебно-медицинская экспертиза по определению точной стоимости изъятых наркотиков все еще продолжается.

В ходе операции арестованы два человека, еще несколько человек находятся под следствием.

Груз под видом поставки талька прибыл в порт Мундра Гуджарата из Ирана.

Согласно заявлению Управления налоговой разведки (DRI), ими была получена информацию о том, что груз из порта Бендер-Аббас в Иране предположительно содержал наркотики. Обыски проводились во многих городах Индии, включая столицу страны Дели, Ахмедабад и Ченнаи.

Напомним, в мае этого года СБУ заблокировала транснациональный канал контрабандной переправки наркотиков в Украину и ЕС, у злоумышленников изъяли оптовые партии кокаина на общую стоимость более 10 миллионов гривен по ценам черного рынка.