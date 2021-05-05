СБУ заблокировала транснациональный канал контрабандной переправки наркотиков в Украину и ЕС, у злоумышленников изъяли оптовые партии кокаина на общую стоимость более 10 миллионов гривен по ценам черного рынка.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По предварительным данным следствия, контрабандный трафик организовали участники международной преступной группировки. Злоумышленники, через собственную разветвленную сеть наркокурьеров, перевозивших кокаин из одной из стран Латинской Америки в Украину и Евросоюз.

В течение 2020-2021 годов сотрудниками СБУ были задержаны основные активные участники наркогруппы.

Так, в Международном аэропорту «Борисполь» задержали двух злоумышленников на попытке контрабандной переправки в Украину почти 1,5 кг кокаина, который они прятали в личных вещах.

В апреле сотрудники СБУ задержали наркокурьера, пытавшегося перевезти через госграницу нашей страны более 1 кг кокаина в желудочно-кишечном тракте.

На завершающем этапе спецоперации проведено 16 обысков по местам пребывания участников группировки в Киеве, а также в Киевской и Винницкой областях. В ходе следственных действий правоохранители обнаружили: наркотические средства и психотропные вещества; оборудование для изготовления брекетов из наркотиков; деньги, полученные преступным путем; черновые записи и другие доказательства противоправной деятельности.

Благодаря разоблачению и задержанию «курьеров», сотрудники СБУ задокументировали причастность лидеров преступной группировки к международному наркобизнесу.

В рамках уголовного производства, начатого следователями органов безопасности по ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины, продолжаются безотлагательные следственные действия.

Спецоперация по разоблачению и блокировванию международной наркогруппировки проводилась Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры и при содействии группы портового контроля в аэропорту «Борисполь», Государственной таможенной службы и Госпогранслужбы.