За прошедшие сутки, 21 сентября, вооруженные формирования РФ 4 раза открывали огонь, один — из запрещенного Минскими договоренностями оружия.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Вблизи Каменки российско-оккупационные войска применили запрещенное вооружение, осуществив 15 выстрелов из минометов калибра 120 мм.

В направлении населенного пункта Шумы, пытаясь вызвать ответный огонь, противник обстрелял наши позиции из стрелкового оружия.

Возле Лебединского российские наемники задействовали гранатометы различных систем.

В сторону Новолуганского враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и подствольных гранатометов.

В течение текущих суток, 22 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что Россия пыталась сорвать обсуждение Крыма и Донбасса на Генассамблее ООН.