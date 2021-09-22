За прошедшие сутки, 21 сентября, вооруженные формирования РФ 4 раза открывали огонь, один — из запрещенного Минскими договоренностями оружия.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
Вблизи Каменки российско-оккупационные войска применили запрещенное вооружение, осуществив 15 выстрелов из минометов калибра 120 мм.
В направлении населенного пункта Шумы, пытаясь вызвать ответный огонь, противник обстрелял наши позиции из стрелкового оружия.
Возле Лебединского российские наемники задействовали гранатометы различных систем.
В сторону Новолуганского враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и подствольных гранатометов.
В течение текущих суток, 22 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что Россия пыталась сорвать обсуждение Крыма и Донбасса на Генассамблее ООН.
За прошедшие сутки, 21 сентября, вооруженные формирования РФ 4 раза открывали огонь, один — из запрещенного Минскими договоренностями оружия.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
Вблизи Каменки российско-оккупационные войска применили запрещенное вооружение, осуществив 15 выстрелов из минометов калибра 120 мм.
В направлении населенного пункта Шумы, пытаясь вызвать ответный огонь, противник обстрелял наши позиции из стрелкового оружия.
Возле Лебединского российские наемники задействовали гранатометы различных систем.
В сторону Новолуганского враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и подствольных гранатометов.
В течение текущих суток, 22 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что Россия пыталась сорвать обсуждение Крыма и Донбасса на Генассамблее ООН.