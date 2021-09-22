Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что российская делегация в ООН пыталась сорвать обсуждение ситуации в оккупированном Крыму и на Донбассе во время сессии, но безуспешно.

Об этом он рассказал на брифинге, передает Суспільне.

По словам Сергея Никифорова, во время важного голосования за повестку дня 76-й Генассамблеи Россия пыталась убрать пункт, который касался ситуации на востоке Украины и в Крыму, но ей не удалось — 71 страна голосовала против.

Среди стран, которые выступили против, были в том числе Мальдивы. Министр иностранных дел этой страны Абдулла Шахид является президентом 76-й сессии Генассамблеи ООН, и президент Владимир Зеленский намерен с ним встретиться.

— Думаю, президент поблагодарит его за поддержку, будут говорить о том, каким образом на этой сессии ООН смогут поддержать Крымскую платформу, поскольку Крымская платформа и ее итоговая декларация основаны на международном праве и на многих предыдущих резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН по Крыму, по территориальной целостности Украина, по нарушениям Россией международного права, — рассказал пресс-секретарь Владимир Зеленского.

Президент Владимир Зеленский 21 сентября принял участие в открытии 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. По информации источника НВ, речь главы государства запланирована по поздний вечер среды.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Нью-Йорк (США) заявил, что Генеральная ассамблея ООН является одной из основных площадок, где Украина может решать вопрос о Донбассе и Крыме.