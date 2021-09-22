Раненный в ходе покушения на Сергея Шефира его водитель сумел не утратить контроль над машиной и проехал 5 километров по трассе.

Об этом информирует Антикор.

Машина помощника Зеленского попала под автоматный огонь возле Ходосовки, шофер сумел вывезти начальника из-под прямой опасности и добрался до села Лесники в пяти километрах от места покушения.

Остановился он только у людного места возле стоянки сети АТБ. Машину, в которую попали 10 пуль, пристально изучают криминалисты.

Сегодня в Киевской области стреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира.