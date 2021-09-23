В Тернопольской области 23 сентября около 6:30 произошло землетрясение. Сила толчков составляла до 4,4 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Эпицентр землетрясения пришелся на Чертковский район, толчки произошли на глубине 6 километров. Спасатели уточнили, что все обошлось без негативных последствий.

Наиболее ощутимыми толчки были в Чертковском районе, частично в Тернопольском районе и в самом Тернополе. Землетрясение классифицировали как умеренное — чувствуется людьми внутри помещений, предметы, которые висят, сильно колеблются, а картины сдвигаются с места. Колебания подобные тем, которые образованы вследствие падения тяжелых предметов внутри здания.

Эксперты отмечают, что на территории Тернопольской области последние землетрясения фиксировали 23 апреля 2020 года и 28 мая 2019 года магнитудой 2 балла. Это землетрясение было значительно мощнее.

Напомним, что сильное землетрясение магнитудой в 7,1 балла (6 баллов по японской шкале сейсмической активности – второй уровень опасности) произошло в японских префектурах Мияги и Фукусима вечером 13 февраля.