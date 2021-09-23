Сегодня утром на границе между Ивано-Франковской и Тернопольской областями зафиксировали землетрясение с магнитудой в 4,3 балла.
Об этом сообщил Главный центр спецконтроля.
Местные жители чувствовали толчки, которые будили жители многоэтажек гулом в домах и стуканьем окон с дверьми. К счастью, разрушений и жертв после землетрясения нет.
— Сегодня в 6:17:57 средствами Главного центра зарегистрировано ощутимое землетрясение на территории Украины. Предварительные расчеты: координаты 48,93 с.ш. 25,88 в.д. Тернопольская область, магнитуда М = 4.3, расчетная интенсивность 5 баллов. По сообщениям, землетрясение ощущалось людьми на расстоянии около 100 км, — заявили сейсмологи.
Сейсмологические толчки подтвердили в ГСЧС Тернопольской области.
Ранее сообщалось, 8 сентября в Мукачевском районе Закарпатской области произошло землетрясение магнитудой в 2,5 балла.
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Сегодня утром на границе между Ивано-Франковской и Тернопольской областями зафиксировали землетрясение с магнитудой в 4,3 балла.
Об этом сообщил Главный центр спецконтроля.
Местные жители чувствовали толчки, которые будили жители многоэтажек гулом в домах и стуканьем окон с дверьми. К счастью, разрушений и жертв после землетрясения нет.
— Сегодня в 6:17:57 средствами Главного центра зарегистрировано ощутимое землетрясение на территории Украины. Предварительные расчеты: координаты 48,93 с.ш. 25,88 в.д. Тернопольская область, магнитуда М = 4.3, расчетная интенсивность 5 баллов. По сообщениям, землетрясение ощущалось людьми на расстоянии около 100 км, — заявили сейсмологи.
Сейсмологические толчки подтвердили в ГСЧС Тернопольской области.
Ранее сообщалось, 8 сентября в Мукачевском районе Закарпатской области произошло землетрясение магнитудой в 2,5 балла.