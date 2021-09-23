Во Львове задержан мужчина, которого подозревают в убийстве в 2013 году мэра поселкового совета в Крыму, все это время он находился в розыске и скрывался.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

— Происшествие произошло в феврале 2013 года. Тогда неизвестный расстрелял автомобиль, в котором находился мэр одного из курортных городков. Впоследствии правоохранители нашли сожженной машину, которую киллер похитил накануне, и оружие, — говорится в сообщении.

Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался житель Львова, который выехал за пределы страны. Его объявили в розыск.

Несколько дней назад оперативники получили информацию о пребывании разыскиваемого на территории Львовской области.

Подозреваемый был задержан 21 сентября во Львове. У него изъяли оружие, патроны различного калибра, поддельные документы, выданные на имя гражданина другой страны.

Открыто уголовное производство по факту незаконного обращения с оружием и боеприпасами. 23 сентября задержанному выберут меру пресечения.

Отметим, что в полиции не сообщили по какому именно убийству был задержан подозреваемый. Однако дата и обстоятельства преступления говорят о том, что речь идет об убийстве мэра Симеиза Кирилла Костенко.