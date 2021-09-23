В одной из школ Новгород-Северского в Черниговской области в школе обвалился потолок, разбив парты и стулья.

Об этом сообщается на странице Новгород-Северской городской территориальной общины в Facebook.

Отмечается, что инцидент произошел в гимназии №1. Дети не пострадали по счастливой случайности, поскольку обрушение произошло во время перемены, когда дети вышли в коридор.

Однако ситуацией крайне обеспокоены родители.

В горсовете поясняют: администрация гимназии с официальными обращениями по поводу необходимости ремонта потолка не обращалась.

— Сейчас принимаются соответствующие решения в этом направлении... В отделе образования срочно создали комиссию, обследовали место происшествия, выяснили обстоятельства. По результатам проверки будет проведен ремонт потолка, — сообщают в горсовете.

Кроме того, директор гимназии предоставила акты проверок технической комиссии образовательного учреждения состояния зданий. Выяснилось, что обвал потолка случается уже в третий раз.

Напомним, депутат Николай Карцев, представляющий «Партию Шария» в Николаевском горсовете, заявил, что в городской школе №4 в любой момент может произойти ЧП, связанное с разрушением части фасада, к которому прикрепили газовые трубы и теплокоммуникации.