В городе Коростень Житомирской области умерла мать и две дочери, в доме нашли приготовленные грибы.

Об этом сообщает ТСН.

Скорую вызвал мужчина, которому одна из дочерей помогала дома. Прибывшим медики освидетельствовали наступление смерти, а заглянув в квартиру, наткнулись на еще два тела.

— Вызвали ГСЧС, полицию. Мальчик с ГСЧС залез, показывает два трупа. Это трагедия для всего дома. Была семья, и нет семьи, — говорит очевидица-соседка.

Следователи предполагают, что смерть могла вызвать бледная поганка.

— На экспертизу направлено остатки продуктов, которые вероятно употребляли эти люди. Это остатки грибов и жидкость с запахом алкоголя в пластиковых бутылках, — заявили в региональной полиции.

Полиция открыла уголовное производство по статье умышленное убийство.

Как сообщалось, в селе Прогрессовка Березанской территориальной общины Николаевского района Николаевской области отравились грибами дети в возрасте 9 и 7 лет.