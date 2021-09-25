В городе Коростень Житомирской области умерла мать и две дочери, в доме нашли приготовленные грибы.
Об этом сообщает ТСН.
Скорую вызвал мужчина, которому одна из дочерей помогала дома. Прибывшим медики освидетельствовали наступление смерти, а заглянув в квартиру, наткнулись на еще два тела.
— Вызвали ГСЧС, полицию. Мальчик с ГСЧС залез, показывает два трупа. Это трагедия для всего дома. Была семья, и нет семьи, — говорит очевидица-соседка.
Следователи предполагают, что смерть могла вызвать бледная поганка.
— На экспертизу направлено остатки продуктов, которые вероятно употребляли эти люди. Это остатки грибов и жидкость с запахом алкоголя в пластиковых бутылках, — заявили в региональной полиции.
Полиция открыла уголовное производство по статье умышленное убийство.
Как сообщалось, в селе Прогрессовка Березанской территориальной общины Николаевского района Николаевской области отравились грибами дети в возрасте 9 и 7 лет.
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В городе Коростень Житомирской области умерла мать и две дочери, в доме нашли приготовленные грибы.
Об этом сообщает ТСН.
Скорую вызвал мужчина, которому одна из дочерей помогала дома. Прибывшим медики освидетельствовали наступление смерти, а заглянув в квартиру, наткнулись на еще два тела.
— Вызвали ГСЧС, полицию. Мальчик с ГСЧС залез, показывает два трупа. Это трагедия для всего дома. Была семья, и нет семьи, — говорит очевидица-соседка.
Следователи предполагают, что смерть могла вызвать бледная поганка.
— На экспертизу направлено остатки продуктов, которые вероятно употребляли эти люди. Это остатки грибов и жидкость с запахом алкоголя в пластиковых бутылках, — заявили в региональной полиции.
Полиция открыла уголовное производство по статье умышленное убийство.
Как сообщалось, в селе Прогрессовка Березанской территориальной общины Николаевского района Николаевской области отравились грибами дети в возрасте 9 и 7 лет.