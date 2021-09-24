На Николаевщине в суд направили обвинительный акт в отношении бывшего исполняющего обязанности директора государственного предприятия «Племрепродуктор «Степовое» по подозрению в хищении топлива на сумму 800 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной прокуратуры.

В ходе досудебного расследования установили, что в 2020 году на основании заключенного договора государственному предприятию должны были поставить 44,8 тысячи литров дизельного топлива на сумму 800 тысяч гривен.

— Однако, руководитель государственного предприятия, достоверно зная, что дизельное топливо на предприятие не поступило, действуя вопреки интересам государственного предприятия, с целью личного обогащения, незаконно осуществил перечисление средств, подделал документы на получение товарно-материальных ценностей и распорядился горючим по своему усмотрению, — сказано в сообщении ведомства.

В результате таких действий государственное предприятие потеряло 800 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что в коллективе госпредприятия «Племрепродуктор «Степовое» заявили, что бывший директор Владимир Теник не давал механизаторам работать, нанимая вместо них посторонних людей. По словам их коллег, из-за этого и задержек зарплаты часть сотрудников была вынуждена уволиться.

Напомним, ранее работники заявляли, что Владимир Теник, который на то время был директором ГП, взял на работу своих родственников и обрабатывает землю техникой собственного хозяйства.

Также сообщалось, что работники госпредприятия обвинили Владимира Теника в попытке рейдерского захвата и в препятствовании сбора урожая с полей.

Спустя несколько дней люди заявили, что экс-директор пригнал свои комбайны и собирается убирать урожай госпредприятия.

Отметим, что 17 августа 2020 года Фонд государственного имущества уволил директора предприятия «Племрепродуктор «Степовое» Владимира Теника, и вместо него назначил исполнять обязанности Александра Сову.

Позднее в селе Степовое Николаевской области снова разгорелся конфликт между работниками госпредприятия и бывшим директором Владимиром Теником.