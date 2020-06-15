Сотрудники госпредприятия «Племрепродуктор «Степовое» в Николаевской области заявляют, что директор ГП Владимир Теник взял на работу своих родственников и обрабатывает землю техникой собственного хозяйства.

В частности, об этом рассказал механизатор Леонид Дорош в программе «Тема дня» на канале «Суспільне: Миколаїв».

Он отметил, что ситуация на предприятии постоянно ухудшается — техника ломается, людей сокращают, зарплаты задерживают

— За последние полгода то, что происходит на предприятии, — просто ужас. У нас пришел в упадок машинно-тракторный парк. И все другие отрасли. После нового года у нас сменился руководитель и было уволено около 50 человек в разных отраслях. Например, у нас в бригаде раньше было 60 трактористов, сейчас осталось 11. Уволили работающих пенсионеров, кто-то ушел сам — из-за маленькой зарплаты или задолженности по ее выплате в течение 2-3 месяцев. Люди ждали паи, но уже не выдерживают и уходят, — рассказал Леонид Дорош.

Он также сообщил, что новый руководитель привлек к работе на госпредприятии технику собственного хозяйства и устроил своих родственников на работу.

— Были привлечены другие люди, как мы потом узнали, — родственники нашего директора, которые сейчас работают на предприятии и получают очень большие зарплаты. Хотя объем и уровень их работы оставляет желать лучшего. Работает техника нашего директора, потому что у него есть собственное хозяйство. И они (работники этого хозяйства, — прим.) все работают, а мы сидим без работы. Чем это обосновано нам не говорят. Я боюсь, что в конце года станет известно, что он (директор, — прим.) заключил сам с собой договор, и его техника работает за счет нашего предприятия, а не «за спасибо», — рассказал он.

Напомним, в январе этого года во время сборов трудового коллектива жителей Степового возмутило, что губернатор обманул их, они заявили о том, что пора «поднимать бунт и перекрывать дороги».

Однако, как стало известно, в это время Александр Стадник, а также народный депутат от «Слуги народа» Александр Пасечный, избранный по мажоритарному округу, в который входит и Степовое, находились на конференции Федерации футбола Николаевской области, которая проходила в отеле «Reikartz».

Также во время сборов коллектива руководитель ГП «Степовое» Владимир Теник заявил, что с предприятия будут уволены люди, которые «не нужны», но отказался озвучить конкретную цифру. Стоит отметить, что гарантированное право получить свою долю имеют действующие работники предприятия и пенсионеры из их числа (то есть те, кто ушел на пенсию, закончив трудовую деятельность на ГП «Степовое»). Уволенные же до распаевывания земли не смогут претендовать на участок, чего и опасаютсяч местные жители.

Ранее сообщалось, что в Степовом Николаевской области работники и пенсионеры госпредприятия «Племрепродуктор «Степовое» собираются на акции протеста. Они утверждают, что руководство специально затягивает процесс распаевания земель. Люди пожаловались, что облгосадминистрация, несмотря на данные обещания, так и не помогла сельчанам распаевать земли госпредприятия.

Также сообщалось, что единый имущественный комплекс государственного предприятия «Племрепродуктор «Степовое» готовят к приватизации. Так, Фонд государственного имущества стал новым собственником предприятия 29 мая этого года. При этом налоговый долг предприятия по состоянию на 1 мая составляет 3 миллиона 347 тысяч 560 гривен.