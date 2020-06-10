Участники акции протеста в селе Степовое на Николаевщине пожаловались, что облгосадминистрация, несмотря на данные обещания, так и не помогла сельчанам распаевать земли госпредприятия.

Об этом говорится в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

Так, в начале года, во время встречи с коллективом ГП «Степовое» глава облгосадминистрации Александр Стадник пообещал работникам поспособствовать тому, чтобы они получили землю.

— Мы его приглашали, он приезжал к нам два раза на встречу. Мы сами ездили к нему на прием, писали ходатайствование, зарегистрировали его. Мы были на приеме у Стадника. Он нам пообещал поспособствовать в решении вопроса, но полгода прошло и ничего не изменилось, — отметила представительница инициативной группы Надежда Ткаленко.

Напомним, в январе этого года во время сборов трудового коллектива жителей Степового возмутило, что губернатор обманул их, они заявили о том, что пора «поднимать бунт и перекрывать дороги».

Однако, как стало известно, в это время Александр Стадник, а также народный депутат от «Слуги народа» Александр Пасечный, избранный по мажоритарному округу, в который входит и Степовое, находились на конференции Федерации футбола Николаевской области, которая проходила в отеле «Reikartz».

Также во время сборов коллектива руководитель ГП «Степовое» Владимир Теник заявил, что с предприятия будут уволены люди, которые «не нужны», но отказался озвучить конкретную цифру. Стоит отметить, что гарантированное право получить свою долю имеют действующие работники предприятия и пенсионеры из их числа (то есть те, кто ушел на пенсию, закончив трудовую деятельность на ГП «Степовое»). Уволенные же до распаевывания земли не смогут претендовать на участок, чего и опасаютсяч местные жители.

Ранее сообщалось, что в Степовом Николаевской области работники и пенсионеры госпредприятия «Племрепродуктор «Степовое» второй день подряд собираются на акции протеста. Они утверждают, что руководство специально затягивает процесс распаевания земель.

Также сообщалось, что единый имущественный комплекс государственного предприятия «Племрепродуктор «Степовое» готовят к приватизации. Так, Фонд государственного имущества стал новым собственником предприятия 29 мая этого года. При этом налоговый долг предприятия по состоянию на 1 мая составляет 3 миллиона 347 тысяч 560 гривен.