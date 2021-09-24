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Вчера, 23 сентября, на Николаевщине водитель автомобиля Volkswagen Transporter насмерть сбил мужчину, находившегося на проезжей части.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
ДТП произошло примерно в 23:05 на автодороге Н-11 «Днепр-Николаев» на расстоянии 1 километра от Николаева. В данный момент устанавливается, пребывал ли погибший в движении.
По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам части 2 статьи 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
Напомним, 22 сентября в Николаеве в районе перекрестка улиц 12-й Продольной и Скульптора Измалкова водитель грузовика ГАЗ сбил 13-летнюю девочку.
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Вчера, 23 сентября, на Николаевщине водитель автомобиля Volkswagen Transporter насмерть сбил мужчину, находившегося на проезжей части.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
ДТП произошло примерно в 23:05 на автодороге Н-11 «Днепр-Николаев» на расстоянии 1 километра от Николаева. В данный момент устанавливается, пребывал ли погибший в движении.
По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам части 2 статьи 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
Напомним, 22 сентября в Николаеве в районе перекрестка улиц 12-й Продольной и Скульптора Измалкова водитель грузовика ГАЗ сбил 13-летнюю девочку.