В среду, 22 сентября, в Николаеве в районе перекрестка улиц 12-й Продольной и Скульптора Измалкова водитель грузовика ГАЗ сбил 13-летнюю девочку.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Пострадавшую с травмами доставили в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.

Следователи квалифицировали событие по признакам части 1 статьи 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

— Правоохранители просят граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия или могут предоставить записи с видеорегистраторов, которые зафиксировали указанную автоаварию, обратиться по адресу: Николаев, улица Спасская, 12 или по телефонам (063) 621 46 34, 102, — сказано в сообщении.

Ранее в Николаеве столкнулись Nissan и троллейбус, впервые вышедший на маршрут — двоих людей госпитализировали.