Комендант полиции Нижнесилезского воеводства Польши принял решение уволить со службы с 24 сентября второго полицейского, участвовавшего в задержании в июле 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко, который впоследствии скончался.
Об этом говорится в официальном сообщении полиции Нижнесилезского воеводства.
Как сообщается, комендант полиции принял решение уволить второго полицейского, поскольку он признал, что «есть сомнения относительно соответствия полицейского требованиям», предусмотренным законом о полиции и несоблюдение присяги полицейского. Последнему инкриминируют также нереагирование на несоответствующие действия других полицейских, которые применяли физическую силу и резиновые дубинки против гражданина Украины.
Информируется, что полиция ведет дисциплинарные расследования в отношении пяти полицейских, участвовавших в задержании Никифоренко. Двое из них уже уволены со службы, в отношении третьего продолжается процедура удаления со службы в полиции.
Первого полицейского уволили из полиции 10 сентября.
Напомним, 25-летний украинец Дмитрий Никифоренко скончался во Вроцлавском вытрезвителе во время вмешательства полиции. Польская пресса заинтересовалась делом и провела собственное расследование. А украинская диаспора потребовала незамедлительного расследования трагедии.
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Комендант полиции Нижнесилезского воеводства Польши принял решение уволить со службы с 24 сентября второго полицейского, участвовавшего в задержании в июле 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко, который впоследствии скончался.
Об этом говорится в официальном сообщении полиции Нижнесилезского воеводства.
Как сообщается, комендант полиции принял решение уволить второго полицейского, поскольку он признал, что «есть сомнения относительно соответствия полицейского требованиям», предусмотренным законом о полиции и несоблюдение присяги полицейского. Последнему инкриминируют также нереагирование на несоответствующие действия других полицейских, которые применяли физическую силу и резиновые дубинки против гражданина Украины.
Информируется, что полиция ведет дисциплинарные расследования в отношении пяти полицейских, участвовавших в задержании Никифоренко. Двое из них уже уволены со службы, в отношении третьего продолжается процедура удаления со службы в полиции.
Первого полицейского уволили из полиции 10 сентября.
Напомним, 25-летний украинец Дмитрий Никифоренко скончался во Вроцлавском вытрезвителе во время вмешательства полиции. Польская пресса заинтересовалась делом и провела собственное расследование. А украинская диаспора потребовала незамедлительного расследования трагедии.