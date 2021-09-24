25-летнего Дмитрия Никифоренко, который не пережил полицейского задержания во Вроцлаве, вернули домой за 4 тысячи евро. Деньги семье помогали собирать знакомые.

Об этом рассказал отец погибшего «Фактам».

По его словам, на шее у сына остались следы невнятного происхождения, как будто кто-то придавливал его к земле сапогом.

— На шее остались черно-синие следы. Словно кто-то стал Дмитрию на шею. Были непонятные гематомы, следы от ран, где кровь запеклась на локтях и ногах. Медицинский эксперт пояснил, отводя глаза, что Дмитрий, умирая, неудачно упал и ударился, — вспоминает отец.

Он добавил, что ему не дали нормально попрощаться с сыном из-за полицейской процедуры.

— Но нам — родителям, родным и близким — даже не позволили обнять и поцеловать сына в гробу во время прощания. Мол, ведется следствие, тела еще нельзя прикасаться. Процедура доставки тела домой стоила около 4000 евро, — говорит Сергей Никифоренко.

Напомним, 25-летний украинец Дмитрий Никифоренко скончался во Вроцлавском вытрезвителе во время вмешательства полиции. Польская пресса заинтересовалась делом и провела собственное расследование. А украинская диаспора потребовала незамедлительного расследования трагедии.