В проливе Босфор в субботу, 25 сентября, произошли две аварии с участием российских сухогрузов.

Они столкнулись с турецкими судами, об этом сообщает береговая охрана Турции.

Сначала российский сухогруз «Волжский-40» на выходе из Босфора столкнулся с турецким рыболовецким судном. После этого российский сухогруз отбуксировали к месту якорной стоянки.

После этого в том же Босфоре произошло столкновения российского сухогруза «Русич" и турецкого грузового судна Tahsin Imamoglu.

— В результате столкновения погибших или пострадавших нет, ущерб нанесен только непосредственно судам. На место направлены буксиры береговой охраны, — заявила турецкая сторона.

Ранее учебный корабль иранского флота затонул в Оманском заливе из-за пожара.