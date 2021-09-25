В проливе Босфор в субботу, 25 сентября, произошли две аварии с участием российских сухогрузов.
Они столкнулись с турецкими судами, об этом сообщает береговая охрана Турции.
Сначала российский сухогруз «Волжский-40» на выходе из Босфора столкнулся с турецким рыболовецким судном. После этого российский сухогруз отбуксировали к месту якорной стоянки.
После этого в том же Босфоре произошло столкновения российского сухогруза «Русич" и турецкого грузового судна Tahsin Imamoglu.
— В результате столкновения погибших или пострадавших нет, ущерб нанесен только непосредственно судам. На место направлены буксиры береговой охраны, — заявила турецкая сторона.
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В проливе Босфор в субботу, 25 сентября, произошли две аварии с участием российских сухогрузов.
Они столкнулись с турецкими судами, об этом сообщает береговая охрана Турции.
Сначала российский сухогруз «Волжский-40» на выходе из Босфора столкнулся с турецким рыболовецким судном. После этого российский сухогруз отбуксировали к месту якорной стоянки.
После этого в том же Босфоре произошло столкновения российского сухогруза «Русич" и турецкого грузового судна Tahsin Imamoglu.
— В результате столкновения погибших или пострадавших нет, ущерб нанесен только непосредственно судам. На место направлены буксиры береговой охраны, — заявила турецкая сторона.
Ранее учебный корабль иранского флота затонул в Оманском заливе из-за пожара.