Вечером 25 сентября в Полтавской области в реке Псел утонул автомобиль LADA Priora.

Как сообщают в МВД, внутри автомобиля были найдены тела троих мужчин.

Машину вытащили сегодня днём. К поисковым работам были привлечены водолазы ГСЧС.

По предварительным данным, автомобиль, в котором находились четверо мужчин, съехал к реке с пригорка. Во время движения транспортного средства один из пассажиров, 49-летний местный житель, успел выпрыгнуть наружу, трое других – остались в салоне.

Полиция установила личности погибшего водителя и двух пассажиров. Все трое – жители села Большие Сорочинцы Миргородского района 29-ти, 55-ти и 57-ми лет.

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких человек) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Напомним, что в Одесской области легковой автомобиль с крутого берега съехал в воду, в результате чего погибли двое рыбаков.