В торгово-развлекательном центре Львова правоохранители обнаружили иностранца, который поселился на территории ТРЦ King Cross Leopolis.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Львовской области.

В 2021 году миграционная служба на Закарпатье решила выдворить мужчину в Испанию, ведь он прибыл в Украину вне пункта пропуска.

Однако иностранец вместо Испании приехал во Львов, где ему бросился в глаза большой торговый центр, где он и решил поселиться.

Сначала спальным местом мужчины был подземный паркинг, а позже он переместился внутрь помещения.

Иностранца привлекли к административной ответственности согласно части 1 статьи 203 (Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) кодекса Украины об админнарушениях.

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