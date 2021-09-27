В торгово-развлекательном центре Львова правоохранители обнаружили иностранца, который поселился на территории ТРЦ King Cross Leopolis.
Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Львовской области.
В 2021 году миграционная служба на Закарпатье решила выдворить мужчину в Испанию, ведь он прибыл в Украину вне пункта пропуска.
Однако иностранец вместо Испании приехал во Львов, где ему бросился в глаза большой торговый центр, где он и решил поселиться.
Сначала спальным местом мужчины был подземный паркинг, а позже он переместился внутрь помещения.
Иностранца привлекли к административной ответственности согласно части 1 статьи 203 (Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) кодекса Украины об админнарушениях.
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В торгово-развлекательном центре Львова правоохранители обнаружили иностранца, который поселился на территории ТРЦ King Cross Leopolis.
Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Львовской области.
В 2021 году миграционная служба на Закарпатье решила выдворить мужчину в Испанию, ведь он прибыл в Украину вне пункта пропуска.
Однако иностранец вместо Испании приехал во Львов, где ему бросился в глаза большой торговый центр, где он и решил поселиться.
Сначала спальным местом мужчины был подземный паркинг, а позже он переместился внутрь помещения.
Иностранца привлекли к административной ответственности согласно части 1 статьи 203 (Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) кодекса Украины об админнарушениях.
Ранее в Николаеве на судне нашли нелегалов из Гвинеи.