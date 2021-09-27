Утром 27 сентября в Эгейском море были зафиксированы четыре подземных толчка, самый мощный силой 5,7 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Управление по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) Турции.

«В 09:17 зафиксированы толчки силой 5,7 балла по шкале Рихтера на глубине 9,62 км», — сообщает управление.

Впоследствии были зафиксированы толчки силой 4,3; 4,0 и 4,2 балла.

Вчера в Эгейском море на расстоянии до 25 км от побережья были зафиксированы три толчка до 4 баллов.