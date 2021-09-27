Утром 27 сентября в Эгейском море были зафиксированы четыре подземных толчка, самый мощный силой 5,7 балла по шкале Рихтера.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Управление по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) Турции.
«В 09:17 зафиксированы толчки силой 5,7 балла по шкале Рихтера на глубине 9,62 км», — сообщает управление.
Впоследствии были зафиксированы толчки силой 4,3; 4,0 и 4,2 балла.
Вчера в Эгейском море на расстоянии до 25 км от побережья были зафиксированы три толчка до 4 баллов.
Напомним, 8 сентября в Мукачевском районе Закарпатской области произошло землетрясение магнитудой в 2,5 балла.
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Утром 27 сентября в Эгейском море были зафиксированы четыре подземных толчка, самый мощный силой 5,7 балла по шкале Рихтера.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Управление по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) Турции.
«В 09:17 зафиксированы толчки силой 5,7 балла по шкале Рихтера на глубине 9,62 км», — сообщает управление.
Впоследствии были зафиксированы толчки силой 4,3; 4,0 и 4,2 балла.
Вчера в Эгейском море на расстоянии до 25 км от побережья были зафиксированы три толчка до 4 баллов.
Напомним, 8 сентября в Мукачевском районе Закарпатской области произошло землетрясение магнитудой в 2,5 балла.