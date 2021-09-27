Андрею Антоненко, подозреваемому в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, суд сменил меру пресечения, отправив под ночной домашний арест.

Об этом пишет Зеркало недели.

Теперь Андрей Антоненко должен находиться дома только с 23:00 до 06:00. Ему разрешили не носить электронный браслет.

Суда также продлил на два месяца меру пресечения второму фигуранту уголовного дела — Яне Дугарь, на которую после внесения залога в размере 168 тысяч гривен было возложено личное обязательство.

Третьей подозреваемой — Юлии Кузьменко — суд продлил на два месяца меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля.

Позднее Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов по делу Шеремета.

Впоследствии полиция дала брифинг, правоохранители назвали пятерых подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Это Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко и супруги Грищенко, известные под кличками «Пума» и «Буча». По данным следствия, Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко закладывали взрывчатку под авто Павла Шеремета.

При этом, 21 мая стало известно, что подозреваемым по делу убийства Павла Шеремета — Юлии Кузьменко, Яне Дугарь и Андрею Антоненко — изменили подозрения, из которых исчезли упоминания об «ультранационалистических идеях» и «величии арийской расы», а организаторами следствие теперь называет неустановленных лиц .

Кроме того, 10 августа 2020 года под Офисом генерального прокурора прошла акция в поддержку Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко, подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

18 августа подозреваемому по этому делу Андрею Антоненко вручили обвинительный акт.

27 августа с подозреваемой Юлии Кузьменко сняли электронный браслет.