Сегодня вечером, 27 сентября, на трассе «Николаев — Снигиревка» произошло лобовое столкновение микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter и грузового автомобиля КамАЗ.

Об этом сообщают «Новости-N».

— Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter ехал в направлении Снигиревки. Он перевозил рабочих, которые работали на уборке овощей на полях. В районе села Широкое маршрутка по касательной столкнулась с ехавшей во встречном направлении фурой. После столкновения микроавтобус резко изменил траекторию движения, выехал на обочину и врезался в прицеп стоящего там КамАЗа, — пишет издание.

По информации издания, в результате ДТП на месте происшествия погибли четыре человека из числа ехавших в маршрутке. Один из погибших — 15-летний подросток. Еще семь человек получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницы. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии — они помещены в реанимацию.

На месте происшествия работают следователи, эксперты.

Движение транспорта в месте аварии затруднено.

Напомним, 26 сентября, на автодороге М-14 «Одесса — Мелитополь — Новоазовск» вблизи села Коблево произошло смертельное ДТП с участием грузовика MAN и автомобиля Chevrolet Lacetti.