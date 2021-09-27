Вчера, 26 сентября, на автодороге М-14 «Одесса — Мелитополь — Новоазовск» вблизи села Коблево произошло смертельное ДТП с участием грузовика MAN и автомобиля Chevrolet Lacetti.

Об этом сообщается на сайте ГУ Нацполиции в Николаевской области.

Авария произошла примерно в 3:30. В результате столкновения легковое авто отбросило в кювет. 51-летнего водителя Chevrolet с тяжелыми травмами доставили в больницу, где он скончался. 41-летний водитель грузовика не пострадал.

По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам части 2 статьи 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Напомним, вечером в субботу, 25 сентября, на улице Троицкой в Николаеве столкнулись Nissan Maxima с прицепом, Ford Sierra и Nissan Latio.