Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS) сообщил, что армия Северной Кореи провела запуск минимум одной ракеты в сторону Японского моря.

Об этом сообщает Yonhap.

В данный момент СМИ и официальные представители властей Южной Кореи не сообщают никаких подробностей о виде вооружения или месте запуска.

Если власти КНДР подтвердят запуск ракеты, то это будут уже вторые испытания за последний месяц.

В частности, были проведены детальные испытания ракеты, тяги двигателя на земле, управления и наведения, мощности боеголовки, различные летные испытания.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын устроил военный парад посреди ночи.