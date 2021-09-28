Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS) сообщил, что армия Северной Кореи провела запуск минимум одной ракеты в сторону Японского моря.
Об этом сообщает Yonhap.
В данный момент СМИ и официальные представители властей Южной Кореи не сообщают никаких подробностей о виде вооружения или месте запуска.
Если власти КНДР подтвердят запуск ракеты, то это будут уже вторые испытания за последний месяц.
В частности, были проведены детальные испытания ракеты, тяги двигателя на земле, управления и наведения, мощности боеголовки, различные летные испытания.
Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын устроил военный парад посреди ночи.
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Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS) сообщил, что армия Северной Кореи провела запуск минимум одной ракеты в сторону Японского моря.
Об этом сообщает Yonhap.
В данный момент СМИ и официальные представители властей Южной Кореи не сообщают никаких подробностей о виде вооружения или месте запуска.
Если власти КНДР подтвердят запуск ракеты, то это будут уже вторые испытания за последний месяц.
В частности, были проведены детальные испытания ракеты, тяги двигателя на земле, управления и наведения, мощности боеголовки, различные летные испытания.
Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын устроил военный парад посреди ночи.