27 сентября в Сумской области военнослужащий во время загрузки военной техники получил травмы, не совместимые с жизнью.

Об этом сообщает Кролевецкий горсовет.

Старший солдат Вячеслав Квокша погиб во время загрузки военной техники 10 реактивной артиллерийской батареи 4 реактивного артиллерийского дивизиона (В/Ч А1476). Он оказался между двумя транспортными средствами и получил травмы, не совместимые с жизнью.

В настоящее время обстоятельства смерти выясняются.

Вячеслав Квокша 1996 года рождения. В 2017 году призван сначала на срочную военную службу, а затем пошел на службу по контракту.

Напомним, 26 сентября на Донбассе двое украинских военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве, один из них погиб.