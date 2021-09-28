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27 сентября в Сумской области военнослужащий во время загрузки военной техники получил травмы, не совместимые с жизнью.
Об этом сообщает Кролевецкий горсовет.
Старший солдат Вячеслав Квокша погиб во время загрузки военной техники 10 реактивной артиллерийской батареи 4 реактивного артиллерийского дивизиона (В/Ч А1476). Он оказался между двумя транспортными средствами и получил травмы, не совместимые с жизнью.
В настоящее время обстоятельства смерти выясняются.
Вячеслав Квокша 1996 года рождения. В 2017 году призван сначала на срочную военную службу, а затем пошел на службу по контракту.
Напомним, 26 сентября на Донбассе двое украинских военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве, один из них погиб.
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27 сентября в Сумской области военнослужащий во время загрузки военной техники получил травмы, не совместимые с жизнью.
Об этом сообщает Кролевецкий горсовет.
Старший солдат Вячеслав Квокша погиб во время загрузки военной техники 10 реактивной артиллерийской батареи 4 реактивного артиллерийского дивизиона (В/Ч А1476). Он оказался между двумя транспортными средствами и получил травмы, не совместимые с жизнью.
В настоящее время обстоятельства смерти выясняются.
Вячеслав Квокша 1996 года рождения. В 2017 году призван сначала на срочную военную службу, а затем пошел на службу по контракту.
Напомним, 26 сентября на Донбассе двое украинских военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве, один из них погиб.