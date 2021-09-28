Рабочий, работавший в церкви, умер после того, как здание обрушилось в результате сильного землетрясения, потрясшего греческий остров Крит. По словам представителя Службы гражданской защиты, в результате этого были ранены еще девять человек.
Об этом пишет Timpul.
Землетрясение силой 5,8 балла по данным Геодинамического института в Афинах и 6 баллов по данным Американского института геофизики произошло в 6:17 по Гринвичу, в 23 км от Ираклиона, столицы Крита.
Больше всего пострадал город Аркалохори, где были зарегистрированы смертельные случаи и значительный ущерб. Легкими травмами отделались девять человек, а вот один не пережил толчки.
Напомним, на границе между Ивано-Франковской и Тернопольской областями зафиксировали землетрясение с магнитудой в 4,3 балла.
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Рабочий, работавший в церкви, умер после того, как здание обрушилось в результате сильного землетрясения, потрясшего греческий остров Крит. По словам представителя Службы гражданской защиты, в результате этого были ранены еще девять человек.
Об этом пишет Timpul.
Землетрясение силой 5,8 балла по данным Геодинамического института в Афинах и 6 баллов по данным Американского института геофизики произошло в 6:17 по Гринвичу, в 23 км от Ираклиона, столицы Крита.
Больше всего пострадал город Аркалохори, где были зарегистрированы смертельные случаи и значительный ущерб. Легкими травмами отделались девять человек, а вот один не пережил толчки.
Напомним, на границе между Ивано-Франковской и Тернопольской областями зафиксировали землетрясение с магнитудой в 4,3 балла.