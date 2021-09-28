В Нидерландах правоохранители раскрыли заговор по подготовке убийства премьер-министра страны Марка Рютте. Полиция задержала одного из подозреваемых, а именно лидера партии Гаагского единства Арнуда ван Дорна.

Об этом сообщает BBC.

Правоохранители задержали Арнуда ван Дорна 26 сентября, но на следующий день, после допроса его отпустили. Однако о задержании ван Дорна стало известно только сегодня.

Гаагская прокуратура подтвердила, что Арнуда ван Дорна задерживали, а также отметила, что расследование подготовки покушения на премьера Марка Рютте все еще продолжается. Правоохранители подозревают Арнуда ван Дорна в том, что он пытался собрать информацию для подготовки покушения.

В то же время нидерландские СМИ сообщают, что за Марком Рютте, который часто передвигается на велосипеде без сильной охраны, следили «разведчики», связанные с сетью наркоторговцев. После того, как полиция узнала о готовящемся покушении, премьера страны начали усиленно охранять.

Напомним, прокурор Гаити Бэд-Форд Клод потребовал предъявить обвинения премьер-министру Ариэлю Генри в убийстве президента Жовенеля Моиза.