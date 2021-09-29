Житель Минска застрелил из охотничьего ружья одного из сотрудников белорусского КГБ, которые пришли к нему домой с обыском.

Как сообщает Nexta Live, инцидент произошол во время «отработки адресов, где могли находиться лица, причастные к террористической деятельности».

— Стреляли из охотничьего ружья, 32-летний стрелок убит ответным огнём, — сообщает издание.

По предварительной информации, житель квартиры — сотрудник IT-компании EPAM Systems по имени Андрей Зельцер.

Следственный комитет Беларуси по факту смерти силовика возбудил уголовное дело по ч.2 ст.139 (убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности).

Напомним, в Черкассах 22 сентября в кафе расстреляли мужчину, он получил огнестрельное ранение и погиб по дороге в медучреждение.