Житель Минска застрелил из охотничьего ружья одного из сотрудников белорусского КГБ, которые пришли к нему домой с обыском.
Как сообщает Nexta Live, инцидент произошол во время «отработки адресов, где могли находиться лица, причастные к террористической деятельности».
— Стреляли из охотничьего ружья, 32-летний стрелок убит ответным огнём, — сообщает издание.
По предварительной информации, житель квартиры — сотрудник IT-компании EPAM Systems по имени Андрей Зельцер.
Следственный комитет Беларуси по факту смерти силовика возбудил уголовное дело по ч.2 ст.139 (убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности).
Напомним, в Черкассах 22 сентября в кафе расстреляли мужчину, он получил огнестрельное ранение и погиб по дороге в медучреждение.
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Житель Минска застрелил из охотничьего ружья одного из сотрудников белорусского КГБ, которые пришли к нему домой с обыском.
Как сообщает Nexta Live, инцидент произошол во время «отработки адресов, где могли находиться лица, причастные к террористической деятельности».
— Стреляли из охотничьего ружья, 32-летний стрелок убит ответным огнём, — сообщает издание.
По предварительной информации, житель квартиры — сотрудник IT-компании EPAM Systems по имени Андрей Зельцер.
Следственный комитет Беларуси по факту смерти силовика возбудил уголовное дело по ч.2 ст.139 (убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности).
Напомним, в Черкассах 22 сентября в кафе расстреляли мужчину, он получил огнестрельное ранение и погиб по дороге в медучреждение.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа