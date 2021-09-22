В Черкассах 22 сентября в кафе расстреляли мужчину, он получил огнестрельное ранение и погиб по дороге в медучреждение.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Киллер скрылся с места происшествия на автомобиле Skoda.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Для задержания правонарушителя на территории Черкасс и области ввели в действие оперативный план «Сирена». Местопребывание злоумышленников устанавливалось.

Обозреватель пишет, что погибший — известный в городе бизнесмен Михаил Козлов.

По факту преступления полиция Черкасс открыла уголовное производство по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

В полиции уточнили, что в Черкасах найден вероятный автомобиль киллеров, которые стреляли в бизнесмена. Обгоревшую Skoda заметили в районе парка-памятника садово-паркового искусства Долина Роз недалеко от центральной части города. На заднем сиденье авто лежал предмет, похожий на автомат.

Сегодня у Лесников Киевской области стреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира.