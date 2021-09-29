Миссия ОБСЕ зафиксировала в течение понедельника, 27 сентября, 143 нарушения режима прекращения огня в Донецкой области и 139 — в Луганской. В том числе 73 взрыва.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Большинство нарушений произошло в районах юго-восточнее Зализного (подконтрольный правительству, 42 км к северо-востоку от Донецка), к северу от Широкино (подконтрольно правительству, 100 км к югу от Донецка) и вблизи участка разведения в районе Петровского (неподконтрольно правительству, 41 км к югу от Донецка).

Как напоминают наблюдатели, за предыдущие сутки в Донецкой области было зафиксировано 65 нарушений «тишины».

Отмечается, что большинство случаев нарушений в Луганской области выявлено в районе к северу от Круглика (неподконтрольный правительству, 31 км юго-западнее Луганска — по оценке, в рамках учений с боевой стрельбой вне зоны безопасности), а также к северу, северо-востоку и юго-западу от участка разведения в районе Золотого (подконтрольно правительству, 60 км к западу от Луганска).

Ранее сообщалось, что на Донбассе двое украинских военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве, один из них погиб.