Центральное телевидение КНДР подтвердило, что накануне в стране были проведены ракетные испытания. Сообщается, что впервые была запущена гиперзвуковая ракета.

Об этом сообщает Yonhap.

— Национальный оборонный научный институт провел испытательный пуск недавно разработанной гиперзвуковой ракеты Хвасон-8 в провинции Джаганг, утром 28-го сентября, — сообщили власти КНДР.

В сюжете отметили, что запуск ракеты подтвердил «маневренность и безопасность ракеты в активном участке, а также технические показатели».

Примечательно, что запуск ракеты пропустил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Испытания оружия посетил лишь секретарь Рабочей партии Кореи Пак Чон Чхон.

28 сентября Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS) сообщил, что армия Северной Кореи провела запуск минимум одной ракеты в сторону Японского моря.

Накануне объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS) сообщил, что армия Северной Кореи провела запуск минимум одной ракеты в сторону Японского моря.